Наукова "диверсія"

Предмет "зради" – захист Тихончуком дисертації кандидата з державного управління у 2016 році в Одеському регіональному інституті державного управління Нацакадемії при Президентові України.

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Нагадаю, що в межах дерибану земель та "бюджетів" західного Криму триває епічне протистояння кланів колаборантів, за плечима яких стоять найпотужніші кремлівські бонзи. Попередні "серії" описані у низці розслідувань АРК.



Роман Тихончук, якого окупанти призначили "мером" Євпаторії / Фото з фейсбуку Бориса Бабіна

Український ступінь "мера" не збентежив

Показово, що сам Тихончук свій науковий ступінь із 2016 року не приховував, дисертація з його даними на "проривну" тему "Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання" є у вільному доступі на сайті інституту.

Науковим керівником там виступав професор Володимир Марущак з Одеської політехніки, та зміст дослідження свідчить, що воно було сформоване, ймовірно, до 2013 року.

Пікантність ситуації у тому, що на дату захисту, 1 липня 2016 року, пан Тихончук вже два роки, як рахувався в окупантів "депутатом Євпаторійської міської ради" та "головою комітету цієї ради", був "керівником фракції" "Єдиної Росії" у "міській раді" та "заступником секретаря міськвідділу" цієї ж "Єдиної Росії".



Дисертацію Тихончук захистив у 2016 році / Фото з фейсбуку Бориса Бабіна



Захист відбувся в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії при президентові України / Фото з фейсбуку Бориса Бабіна

Злякалися українського підпілля

Тому, за логікою "помийних бачків" одного з угрупувань окупантів, пан Тихончук є "засланим козачком", інакше "хто його б випустив із Одеси назад".

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Втім, знаючи добре вітчизняну науку, особливо державне управління, у мене є інша, більш життєва версія. То я б шукав не парашут, рацію та візитівку Яроша у пана Тихончука, а земельні ділянки, які "з'явилися" десь біля Євпаторії для керівництва Одеського регіонального інституту держуправління після 2014 року.

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