Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Bihus.Info.

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Як посадовці приватизують житло від держави

Журналісти встановили, що посадовці отримують службові квартири у новобудовах Києва і при цьому – приховувала придбане раніше особисте житло. Ймовірно, судді та поліцейські вдавалися до такого кроку, щоб обгрунтувати потребу в службовій квартирі.

Так, надання службового житла є давньою практикою. Кімнати та квартири можуть отримати працівники суду, СБУ, ГУР, поліцейські, рятувальники чи комунальники, які потребують житла. Разом з тим існує й інша практика – коли посадовці отримують службове житло у користування, приватизують його, продають і стають в чергу за новою квартирою. Хоча ця система створена, щоб забезпечити домівкою тих, хто цього дійсно потребує, нею часто зловживають.

У розслідуванні журналісти приводять до прикладу колишню суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Людмилу Губську. Посадовиця у 2019 році отримала в користування трикімнатну службову квартиру в ЖК "Комфорт Таун", 2 2023 році Губська приватизувала житло, а за кілька місяців – звільнилася з суду. Варто наголосити, що ринкова вартість такої квартири – щонайменше 115 тисяч доларів.

При цьому Губська не потребувала такої допомоги від держави, адже у 2022 році стала власницею 2-кімнатної квартири та паркомісця у новому ЖК у Черкасах. Ба більше, у тому ж домі придбав 2-кімнатну квартиру і її син – Руслан Губський. Проте на цьому перелік нерухомості у власності сім'ї не закінчується, адже невістка екссудді придбала дві 1-кімнатні квартири у тому ж ЖК "Комфорт Таун". Як наголошують в Bihus.Info, Губська разом з родиною за час користування службовим житлом придбала нерухомості та авто загальною вартістю у близько 400 тисяч доларів.

Як посадовці приватизують службове житло: дивіться відео

В тому ж "Комфорт Тауні" приватизувала квартиру колишня секретарка судового засідання у Шостому апеляційному адміністративному суді Юлія Войтовська. На момент отримання службової квартири ні вона, ні її донька не мали власного житла, однак у 2022 році це змінилося. Так, 18-річна донька Войтовської раптово придбала велику квартиру у ЖК "Русанівська Гавань". Цікаво, що жити там почали не Войтовська з донькою, а суддя Євген Мєзєнцев, помічницею якого працювала Юлія Войтовська

Як наголошують журналісти-розслідувачі, такі випадки не поодинокі, а є звичною практикою. Так, суддя Господарського суду міста Києва Юрій Підченко отримав від держави й майже одразу приватизував трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Моторний". Очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ Сергій Бойчук у 2023 році приватизував службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела".

Близькі до очільника Нацполіції Івана Вигівського правоохоронці Дмитро Соколов і Артем Родигін також отримали службові квартири у ЖК "Славутич". Це один з найдорожчих ЖК, у якому є службові квартири. Нині Соколов уже приватизував квартиру, а Родигін – на шляху до цього.