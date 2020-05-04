Оккупационные войска обстреливают мирное население на Донбассе авиационными ракетами: фото

Правоохранители обнаружили на Донбассе авиационную неуправляемую ракету, которой российские оккупационные войска обстреливают мирное население.

Авіаційну некеровану ракету, що перебуває на озброєнні російської армії, виявили після ракетного обстрілу села Павлопіль 3 травня. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

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Варто відзначити, що в повідомленні прокуратури написано, що виявлено "авіаційну некеровану ракету типу НУР-80". Мова, скоріш за все, йде про одну з модифікацій ракети С-8, яку можна використовувати як з літаків, вертольотів, так і бронетранспортерів. Їх почали виробляти ще в 1960-ті роки в СРСР. Станом на зараз є понад 20 модифікацій цих ракет.



Російська некерована авіаційна ракета, якою обстріляли мирне населення (фото: прокуратура Донецької області)

"Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Надалі зібрані докази через Офіс Генерального Прокурора будуть передані до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Досудове розслідування триває", – йдеться в повідомленні прокуратури.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу