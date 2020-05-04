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      Окупаційні війська обстрілюють мирне населення на Донбасі авіаційними ракетами: фотодоказ

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      Некерована авіаційна ракета, якою обстріляли Павлопіль
      Некерована авіаційна ракета, якою обстріляли Павлопіль / Прокуратура Донецької області

      Правоохоронці виявили на Донбасі авіаційну некеровану ракету, якою російські окупаційні війська обстрілюють мирне населення.

      Авіаційну некеровану ракету, що перебуває на озброєнні російської армії, виявили після ракетного обстрілу села Павлопіль 3 травня. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

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      Варто відзначити, що в повідомленні прокуратури написано, що виявлено "авіаційну некеровану ракету типу НУР-80". Мова, скоріш за все, йде про одну з модифікацій ракети С-8, яку можна використовувати як з літаків, вертольотів, так і бронетранспортерів. Їх почали виробляти ще в 1960-ті роки в СРСР. Станом на зараз є понад 20 модифікацій цих ракет.


      Російська некерована авіаційна ракета, якою обстріляли мирне населення (фото: прокуратура Донецької області)

      "Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Надалі зібрані докази через Офіс Генерального Прокурора будуть передані до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Досудове розслідування триває", – йдеться в повідомленні прокуратури.

      карта окупованих територій
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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