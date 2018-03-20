Оккупационные войска России возобновили обстрелы на Донбассе: есть раненые

Российские оккупационные силы на протяжении прошлых суток, 19 марта, в очередной раз нарушили условия перемирия и один раз обстреляли опорный пункт украинских военных на Донецком направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

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Отмечается, что агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников из стрелкового оружия вблизи Новогригорьевки.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Отметим, ранее в штабе АТО сообщали, что по состоянию на 18:00 19 марта, обстрелов позиций украинских военных пророссийскими боевиками не зафиксировано.