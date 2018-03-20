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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Окупаційні війська Росії поновили обстріли на Донбасі: є поранені

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Російські окупаційні сили обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Російські окупаційні сили обстріляли позиції українських військових на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні сили упродовж минулої доби, 19 березня, в черговий раз порушили умови перемир'я та один раз обстріляли опорний пункт українських військових на Донецькому напрямку.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

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Зазначається, що агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників зі стрілецької зброї поблизу Новогригорівки.

"Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі.

Зазначимо, раніше у штабі АТО повідомляли, що станом на 18:00 19 березня, обстрілів позицій українських військових проросійськими бойовиками не зафіксовано.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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