"Водка, сєпар, дві гранати": в штабі АТО сповістили про інцидент у лавах бойовиків

П’яний бойовик на Донбасі вистрелив у свого командира, після чого схопив дві гранати та зірвав із них запобіжні кільця.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Там уточнили, що за перебування бойовика під час нічної варти у стані алкогольного сп’яніння його командир влаштував терористові "виховну бесіду".

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"Та виховний процес на користь бойовику не пішов: той кричав, погрожував і навіть стрільнув у бік командира. Командир влучності підлеглого не оцінив, та, нагородивши останнього кількома стусанами, наказав роззброїти й кинути його до бліндажа", – мовиться у повідомленні штабу АТО.

Після цього бойовик схопив дві бойові гранати, що були у бліндажі. Зірвавши запобіжні кільця, терорист роззброїв товаришів по службі, прихопив із собою зброю і пішов геть: "Та далеко відійти так і не зміг: за кілька кроків п’яний "рембо" звалився у сніг, накривши тілом двійко гранат".

Бойовикам було боязно підходити. Та за годину "вибухонебезпечне тіло" таки розмінували, роззброїли й перенесли до кімнати командира, де залишили тверезіти до ранку,

– додали у штабі АТО.

Там зазначили, що за даними української розвідки, про інцидент бойовики "на верх"» не доповідали. Порадившись зі старшим офіцером штабу другого армійського корпусу, що перебував у частині із перевіркою, бойовики вирішили приховати подію.