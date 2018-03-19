"Водка, сепар, две гранаты": в штабе АТО сообщили об инциденте в рядах боевиков
Пьяный боевик на Донбассе выстрелил в своего командира, после чего схватил две гранаты и сорвал с них предохранительные кольца.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Там уточнили, что за пребывание боевика во время ночных стражей в состоянии алкогольного опьянения его командир устроил террористу "воспитательную беседу".
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"Но воспитательный процесс в пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже стрельнул в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил, но наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", – говорится в сообщении штаба АТО.
После этого боевик схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже. Сорвав предохранительные кольца, террорист разоружил сослуживцев, прихватил с собой оружие и ушел: "Но далеко отойти так и не смог: в нескольких шагах пьяный "Рембо" рухнул в снег, накрыв телом две гранаты".
Боевикам было боязно подходить. Но за час "взрывоопасное тело" таки разминировали, разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра,
– добавили в штабе АТО.
Там отметили, что по данным украинской разведки, об инциденте боевики "на верх" "не докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба второго армейского корпуса, который находился в части с проверкой, боевики решили скрыть произошедшее.