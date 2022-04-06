Российский оккупант носит нашивку 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова"
Свою любовь к нацизму засветил командир корпуса батальона "Сомали" Тимур Курылкин, принимающий участие в наступлении и "зачистках" блокадного Мариуполя.
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Ставленник Кремля в ОРДЛО Денис Пушилин "наградил" Курылкина и командира штурмового взвода Романа Воробьева.
На униформе Курылкина во время так называемого "награждения" отчетливо видна нашивка в виде несколько видоизмененной нацистской эмблемы "Тотенкопф".
Оккупант засветил нацистские шевроны / Фото ЦПД
В СНБО объяснили, что такую эмблему носили солдаты 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".
Кроме того, как отметили в СНБО, на рукаве оккупанта виден скандинавский символ "Валькнут" Этот символ часто используют неоязычники и неонацисты.
Сообщается, что в состав донецких самопровозглашенных образований входит целое подразделение, укомплектованное неонацистами. Они используют соответствующую символику, в том числе "Валькнут".
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