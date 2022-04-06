Російський окупант носить нашивку 3-ї танкової дивізії СС "Мертва голова"

Свою любов до нацизму засвітив командир корпусу батальйону "Сомалі" Тимур Курилкін, який бере участь у наступі та "зачистках" блокадного Маріуполя.

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Ставленик Кремля в ОРДЛО Денис Пушилін "нагородив" Курилкіна та командира штурмового взводу Романа Воробйова.

На уніформі Курилкіна під час так званого "нагородження" чітко видно нашивку у вигляді трохи видозміненої нацистської емблеми "Тотенкопф".



Окупант засвітив нацистські шеврони / Фото ЦПД

У РНБО пояснили, що таку емблему носили солдати 3-ї танкової дивізії СС "Мертва голова".

Окрім того, як зазначили в РНБО, на рукаві окупанта видно скандинавський символ Одіна "Валькнут" Цей символ часто використовують неоязичники та неонацисти.

Повідомляється. що до складу ополчення донецьких самопроголошених утворень входить цілий підрозділ, укомплектований неонацистами. Вони використовують відповідну символіку, у тому числі "Валькнут".

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