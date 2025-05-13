Вероятно, российские правоохранительные органы могут целенаправленно искать мужчин с криптокошельками. После они их "обворовывают", а владельца заставляют подписать контракт и идти на так называемое "сво", передает 24 Канал.

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Оккупант рассказал о потерях России

Оккупанта зовут Струльков Виталий Анатольевич.

Он проживал в Ростове-на-Дону, в плен попал в селе Каменское в Запорожье. На фронте он служил стрелком, хотя обещали, что будет "сидеть в обороне, в резерве".

25 апреля во время боевого выхода мужчина отбился от группы и заблудился. Впоследствии зашел в блиндаж, который считал заброшенным. Но он оказался украинским, поэтому оккупанту пришлось сдаться в плен.

Мужчина признал, что российские войска уничтожили в украинских городах и селах школы, детсады, жилые дома, церкви.

Кто агрессор, тот разрушает,

– признал пленный и назвал себя "муравьем" и "инструментом политики".

Допрос пленного: смотрите видео

Также Струльков рассказал, что Россия имеет серьезные потери живой силы. По дороге он видел много трупов российских солдат, которых никто не забирает, – их едят бездомные собаки.

Командиры отправляют россиян на убой – большинство российских штурмовиков погибает от украинских дронов.

Допрос российского оккупанта: смотрите видео

Мужчина призвал российских граждан "включить мозги", не подписывать контракт и не соблазняться на полтора миллиона рублей, которые предлагают заработать на фронте.

Пленный добавил, что Путин должен вывести войска, чтобы война прекратилась.