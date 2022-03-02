В свежей оперативной информации Генштаб ВСУ рассказал о том, что после перегруппировки войско оккупанта начало свое движение в сторону Херсона и Николаева.

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Кроме того, противник продолжает наступательные действия на Таврийском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Снегиревка, Новая Каховка и Херсон.

В Генштабе подчеркивают, что моральный дух противника и его желание победить стремительно снижаются. Этому поспособствовала стойкая оборона наших военных. Также известно, что оккупант терпит потери во всех направлениях.

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