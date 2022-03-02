У свіжій оперативній інформації Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва.

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Крім того, противник продовжує наступальні дії на Таврійському напрямку. Зокрема, у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Снігурівка, Нова Каховка та Херсон.

У Генштабі підкреслюють, що моральний дух противника та його бажання перемогти стрімко знижуються. Цьому посприяла стійка оборона наших військових. Також відомо, що окупант зазнає втрат у всіх напрямках.

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