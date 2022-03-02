Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у ніч на 2 березня записав відеозвернення. У ньому розповів про поточну ситуацію в місті та боротьбу українських захисників за рідну землю.

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Ворог рухається у різних напрямках

Наш ворог рухається у різних напрямках. Але мені подобається той настрій, який є у наших військових,

– зазначив Бойченко.

Він наголосив, що в очах захисників він бачить мужність, а у серцях – злість до тих, хто прийшов на нашу землю і хоче забрати у нас майбутнє.

Мер також подякував усім маріупольцям за все, що вони роблять. "Кожен на своєму місці – робітники комунальної служби, медицини й мирні жителі. Ми ціною нашого героїзму робимо все, аби зберегти для наших дітей їхнє майбутнє", – додав Бойченко. Він підсумував, що на стороні українців правда й Бог.

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