Об этом свидетельствует один из перехваченных разговоров оккупанта с его матерью. Как отмечают в ГУР, обещанной через 90 дней ротации оккупантам не организуют.

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Ротация спустя 90 дней оказалась обманом

Сын рассказал матери, что никакой ротации через 90 дней не происходит. Мол, соответствующего распоряжения нет. Так что кафиры будут на "спецоперации" до тех пор, пока им не скажут возвращаться домой.

Сказали вообще до года могут держать! Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вот люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день,

– добавил захватчик.

Он отметил, что сейчас эти военные под незаурядным прессингом. Руководство их называет предателями, гивноидами и так далее. И это-де можно было бы стерпеть, если бы была возможность вернуться в Россию. Но это невозможно.

Оккупант жалуется, что границу контролируют сотрудники ФСБ. Более того, проводят они тщательный обыск каждого заезжающего автомобиля. Все для того чтобы выявлять потенциальных беглецов.

"Здесь неделю прожить, можно уже свято устраивать. Как меня эта армия за***ла вместе с государством ***ным", - добавил он.

Просит маму придумывать вранье

Мать в разговоре решила проявить немного заботливости. У сына она спросила, что можно сделать, чтобы его вернуть. На это кафир ответил, чтобы она обращалась в комитет солдатских матерей. Кроме того, пусть обивает пороги военной прокуратуры.

Он предлагает маме воспользоваться любимым инструментом россиян – ложью. Рассказать, что она разводится и болеет. И что ему необходимо вернуть единственного сына, который сможет о ней заботиться.

Оккупант готов писать отказ от службы

Российский захватчик в конце разговора с матерью рассказывает, что готов к радикальному шагу. Мол, он скоро напишет отказ от службы. Сидеть за решеткой, убеждает он, гораздо безопаснее, чем нести службу "этой свалке".

Да и вообще, добавляет он, наступать некому. Мол, сейчас село пытаются взять целых восемь кафиров. И у них нет абсолютно никакой поддержки. Да, у тех же бойцов "второй армии мира".

Тем временем командиры врут о достижениях на фронте

В другом перехваченном разговоре оккупант рассказывал, что военные командиры врут о победах . Один из них наплел высшему руководству в Кремле, что удалось "взять" село Довгенькое Изюмского района.

Заметим, что соответствующую информацию было донесено еще в конце апреля. И уже почти целый месяц ничего с этим поделать не могут. Сам же оккупант отметил, что против командира уже и так открыли несколько уголовных производств. И если он не сможет достичь поставленной цели, то попадет в серьезную передрягу.

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