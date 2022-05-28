Про це свідчить одна з перехоплених розмов окупанта з його матір'ю. Як зазначають у ГУР, обіцяної через 90 днів ротації окупантам не організовують.

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Ротація через 90 днів виявилася обманом

Син розповів матері, що ніякої ротації через 90 днів не відбувається. Мовляв, відповідного розпорядження немає. Тож окупанти будуть на "спецоперації" доти, поки їм не скажуть повертатися додому.

Сказали взагалі до року можуть тримати! Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день,

– додав загарбник.

Він наголосив на тому, що зараз ці військові під неабияким пресингом. Керівництво їх називає зрадниками, гівноїдами і так далі. І це, мовляв, можна було б стерпіти, якби була можливість повернутися до Росії. Але це неможливо.

Окупант бідкається, що кордон контролюють співробітники ФСБ. Ба більше, проводять вони ретельний обшук кожного автомобіля, який заїжджає. Усе для того, щоб виявляти потенційних утікачів.

"Тут тиждень прожити, можна вже свято влаштовувати. Як мене ця армія за***ла разом з державою ***ною", – додав він.

Просить маму вигадувати побрехеньки

Матір у розмові вирішила проявити трохи турботливості. В сина вона спитала, що можна зробити, щоб його повернути. На це окупант відповів, щоб вона зверталася до комітету солдатських матерів. Крім того, нехай оббиває пороги військової прокуратури.

Він пропонує мамі скористатися улюбленим інструментом росіян – брехнею. Розповісти, що вона розлучається та хворіє. І що їй необхідно повернути єдиного сина, який зможе про неї піклуватися.

Окупант готовий писати відмову від служби

Російський загарбник наприкінці розмови з матір'ю розповідає, що готовий на радикальний крок. Мовляв, він незабаром напише відмову від служби. Сидіти за ґратами, переконує він, значно безпечніше, ніж нести службу "цьому звалищу".

Та й узагалі, додає він, наступати нікому. Мовляв, зараз село намагаються взяти аж цілих вісім окупантів. І в них немає абсолютно жодної підтримки. Так, у тих самих бійців "другої армії світу".

Тим часом командири брешуть про досягнення на фронті

В іншій перехопленій розмові окупант розповідав, що військові командири брешуть про перемоги. Один із них наплів вищому керівництву у Кремлі, що вдалося "взяти" село Довгеньке Ізюмського району.

Зауважимо, що відповідну інформацію донесли ще наприкінці квітня. І вже майже цілий місяць нічого з цим вдіяти не можуть. Сам же окупант зазначив, що проти командира вже й так відкрили кілька кримінальних проваджень. І якщо він не зможе досягнути поставленої цілі, то потрапить у серйозну халепу.

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