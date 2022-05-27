І десь у паралельній реальності Москва отримує фантастичні звіти. А все тому, що командири продовжують брехати про "перемоги" на війні.

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Погрози розстрілів уже не лякають російських солдатів

Перехоплені телефонні розмови свідчать про те, що російські військові вже не бояться бути покараними або розстріляними. А все тому, що вони знають: на війні їх очікує сумніший перебіг подій.

Один з окупантів під час розмови з дружиною скаржився, що з його бригади хлопці просто почали втікати. Мовляв, багато військових уже звільнилися, тож очікують зміни.

Ось їде, наприклад, один хлопець після завершення терміну контракту... стрибає в "КамАЗ", а за ним ще 8 людей стрибають, які хочуть звільнитися самі,

– розповідає він.

Причому ті восьмеро розуміють, що на них очікує можлива розправа та навіть розстріл. Їх це вже не лякає.

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Сам окупант висловив надію, що матиме можливість повернутися додому наприкінці травня. Саме тоді має завершуватись 90 днів, відведених для "спецоперації". Нагадаємо, що зараз 93-й день протистояння російській агресії. Є шанси, що загарбник таки приїхав додому, але в пакеті.

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Тим часом командири відверто брешуть

У Росії десятки років не міняється нічого. Ця країна обожнює брехати про свої здобутки. Так, військові командири повідомляють Москві про те, що їм вдається здобувати "перемоги" у війні проти України.

Одна з таких побрехеньок стосується села Довгеньке Ізюмського району. Його, переконують окупанти, вдалося "взяти" під контроль. Мовляв, захопили його ще наприкінці квітня. Реальність ж дещо інша: за село досі точаться запеклі бої.



Те саме село Довгеньке, яке окупантам вдалося "взяти" / Скриншот карти liveuamap

Як з'ясувалося з розмови окупанта з матір'ю, за неможливість взяти Довгеньке командира очікує кримінальна відповідальність. Оскільки вище керівництво знає, що село "взяли", то його тепер вимушені насправді захопити.

Сенс у тому, що про Довгеньке ми ще 3 тижні тому доповіли, що ми його взяли. А ми, ось, за нього воюємо,

– підкреслив він.

В СБУ зазначають, що окупанти захопити Довгеньке ніяк не можуть. Натомість б'ють по ньому та сусідніх селах з артилерії та РСЗВ, мінометів і танків. Наші ж військові дають гідну відсіч загарбникам. Про це також свідчать втрати ворога.

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Зазначимо, що від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилася на 29 750 військових. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили ще 150 окупантів.

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