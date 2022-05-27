И где-нибудь в параллельной реальности Москва получает фантастические отчеты. А все потому, что командиры продолжают врать о "победах" на войне.

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Угрозы расстрелов уже не пугают российских солдат

Перехваченные телефонные разговоры говорят о том, что российские военные уже не боятся быть наказанными или расстрелянными. А все потому, что они знают: на войне их ожидает более грустное течение событий.

Один из оккупантов во время разговора с женой жаловался, что из его бригады парни просто начали сбегать. Мол, многие военные уже уволились, поэтому ожидают замены.

Вот едет, например, один парень после истечения срока контракта... прыгает в "КамАЗ", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами,

– рассказывает он.

Причем те восемь понимают, что их ожидает возможная расправа и даже расстрел. Их это уже не пугает.

Оккупанты начинают активно сбегать с войны: слушайте перехваченный разговор

Сам оккупант выразил надежду, что получит возможность вернуться домой в конце мая. В это время должны завершаться 90 дней, отведенных для "спецоперации". Напомним, что сейчас 93 день противостояния российской агрессии. Есть шансы, что захватчик таки приехал домой, но в пакете.

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Тем временем командиры откровенно врут

В России десятки лет ничего не меняется. Эта страна обожает врать о своих достижениях. Так, военные командиры сообщают Москве о том, что им удается одерживать "победы" в войне против Украины.

Одна из таких выдумок касается села Долгенькое Изюмского района. Его, уверяют оккупанты, удалось "взять" под контроль. Мол, захватили его еще в конце апреля. Реальность же несколько иная: за село до сих пор идут ожесточенные бои.



То же село Долгенькое, которое оккупантам удалось "взять" / Скриншот карты liveuamap

Как выяснилось из разговора оккупанта с матерью, за невозможность взять Долгенькое командира ждет уголовная ответственность. Поскольку высшее руководство знает, что село "взяли", то его теперь вынуждены действительно захватить.

Смысл в том, что о Долгеньком мы еще три недели назад доложили, что мы его взяли. А мы, вот, за него воюем,

– подчеркнул он.

В СБУ отмечают, что оккупанты захватить Долгенькое никак не могут. В то же время бьют по нему и соседним селам из артиллерии и РСЗО, минометов и танков. Наши же военные дают достойный отпор захватчикам. Об этом свидетельствуют потери врага.

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Отметим, что с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 29 750 военных. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 150 оккупантов.

Обратите внимание – где сейчас самые ожесточенные боевые действия – разбор карты: смотрите видео