В перехваченном разговоре СБУ слышно, как российский солдат объясняет своей жене, что это все ложь. Российская армия просто "бросает" своих.

Слова "Не рвись сюда! На убой отправляют! Это не Сирия...": перехваченный разговор оккупантов

Особенно его шокировала ремарка о том, что военные снабжены всем необходимым.

А... то есть одна консерва капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то... на четырех, 150 граммов на обед... Это считается, мы обеспечены?

– сказал оккупант.

На что жена оккупанта просто посмеялась и предложила позвонить к полковнику Колесникову Ивану Ивановичу.

Со своей стороны Служба безопасности Украины написала: "Ну что ж, зато украинская армия вдоволь накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!".

Перехваченный разговор оккупанта с женой: