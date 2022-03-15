У перехопленій розмові СБУ чути, як російський солдат пояснює своїй дружині, що це все брехня. Російська армія просто "кидає" своїх.

До слова "Не рвись сюди! На забій відправляють! Це не Сирія…": перехоплена розмова окупантів

Особливо його шокувала ремарка про те, що військові забезпечені всім необхідним.

А... тобто одна консерва капусти ср*ної, без м'яса, тушкованої якоїсь... на чотирьох, 150 грамів на обід... Це вважається, ми забезпечені?

– сказав окупант.

На що дружина окупанта просто посміялась і запропонувала подзвонити до полковника Колеснікова Івана Івановича.

Зі свого боку Служба безпеки України написала: "Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем! Ми на своїй землі! І будемо стояти до останнього!".

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: