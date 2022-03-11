Росіянин радить своїм оркам сюди навіть не рватись, бо "відправлять на убой".

Важливо Чули в радіоефірі, що одну з наших бригад повністю знищили, – полонені росіяни

Ганяють орків як щенят

Солдат скаржиться, що українська армія знищує їх щодня, а орки нічого не можуть вдіяти, бо не мають ні сил, ні засобів.

Чесно, не рвись сюди...На убой відправляють, нах*й. Це не Сирія ніх*я,

– сказав окупант.

Він додав, що українські бійці ганяють росіян як щенят. Окупанти останній тиждень спали в лісі.



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