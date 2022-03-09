Брифінг полонених російських розвідників відбувся в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає 24 канал. Про це вони почули в радіоефірі.

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За словами одного з полонених, російські військові з 15 окремої мотострілецької бригади разом з технікою застрягли в болотах, не знаючи місцевості. Там їх повністю розгромили українські військові.

Приблизно о 2 годині ночі ми почули в радіоефірі, що 15 окрему мотострілецьку бригаду, нашу бригаду, повністю знищили. Вони десь їздили, застрягли. Ймовірно, не знали маршрутів і загрузли. По радіоефірі ми почули, що в них почався обстріл. Бригаду повністю знищили, – сказав один з полонених.

Пресконференція з полоненими

Сюди привели 10 російських військових, які вирішили добровільно здатися в полон. Усі стверджували, що з ними добре поводилися і дали подзвонити рідним. Окрім цього, кілька полонених зазначили, що не хочуть повертатися в Росію й переживають за свої сім’ї.

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