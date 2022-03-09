Брифинг пленных российских разведчиков прошел в агентстве "Интерфакс-Украина", передает 24 канал. Об этом они услышали в радиоэфире.

Важно Война России против Украины: опровергаем фейки – "герои РФ" и "лаборатории США" – обновлено

По словам одного из пленных, российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады вместе с техникой застряли в болотах, не зная местности. Там их полностью разгромили украинские военные.

Приблизительно в 2 часа ночи мы услышали в радиоэфире, что 15-ю отдельную мотострелковую бригаду, нашу бригаду, полностью уничтожили. Они где-то ездили, застряли. Вероятно, не знали маршрутов и погрязли. По радиоэфиру мы услышали, что в них начался обстрел. Бригаду полностью уничтожили,

– сказал один из пленных.

Пресс-конференция с пленными

Сюда привели 10 российских военных, которые решили добровольно сдаться в плен. Все утверждали, что с ними хорошо обращались и дали позвонить родным. Кроме того, несколько пленных отметили, что не хотят возвращаться в Россию и переживают за свои семьи.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!