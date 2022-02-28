Эти дорожные указатели должны помочь сориентироваться захватчикам на нашей земле. Их значение в любом месте установки крайне простое – сдайся или умри.

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Штрафовать будут наши военные

По правилам ПДД военного положения, каждый враг на месте установки знака должен Немедленно сдаваться в плен украинских военных. Альтернативой для участников захватнический дорожного движения может быть только одна штрафная санкция – смерть от рук наших защитников.

С сегодняшнего дня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах,

– отметили в Укравтодоре.

Пока неизвестно, сколько таких знаков изготовили. Однако на фото видно, что их уже достаточно для усиления деморализации врагов на нескольких направлениях.



Установка дорожного знака для оккупантов / Фото Укравтодора

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Читайте текст сообщения из фейсбука Укравтодора:

Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения

Перед вами – новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен, или встреть смерть".

С сегодняшнего дня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах.

#stoprussia