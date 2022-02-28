Эти дорожные указатели должны помочь сориентироваться захватчикам на нашей земле. Их значение в любом месте установки крайне простое – сдайся или умри.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Штрафовать будут наши военные

По правилам ПДД военного положения, каждый враг на месте установки знака должен Немедленно сдаваться в плен украинских военных. Альтернативой для участников захватнический дорожного движения может быть только одна штрафная санкция – смерть от рук наших защитников.

С сегодняшнего дня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах,
– отметили в Укравтодоре.

Пока неизвестно, сколько таких знаков изготовили. Однако на фото видно, что их уже достаточно для усиления деморализации врагов на нескольких направлениях.

Встановлюють знаки для путінських псів
Установка дорожного знака для оккупантов / Фото Укравтодора

ВСУ

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Читайте текст сообщения из фейсбука Укравтодора:

Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения
Перед вами – новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен, или встреть смерть".
С сегодняшнего дня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах.
#stoprussia