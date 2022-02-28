Ці дорожні вказівники мають допомогти зорієнтуватися загарбникам на нашій землі. Їхнє значення в будь-якому місці встановлення вкрай просте – здайся або помри.

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Штрафувати будуть наші військові

За правилами ПДР воєнного стану, кожен ворог на місці встановлення знаку повинен Негайно здаватися в полон українських військових. Альтернативою для учасників загарбницького дорожнього руху може бути лише одна штрафна санкція – смерть від рук наших захисників.

Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах,

– наголосили в Укравтодорі.

Наразі невідомо, скільки таких знаків виготовили. Проте на фото видно, що їх уже достатньо для посилення деморалізації ворогів на кількох напрямках.



Встановлення дорожнього знаку для окупантів / Фото Укравтодору

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Читайте текст допису із фейсбуку Укравтодору:

Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху

Перед вами – новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть".

Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах.

#stoprussia