Ці дорожні вказівники мають допомогти зорієнтуватися загарбникам на нашій землі. Їхнє значення в будь-якому місці встановлення вкрай просте – здайся або помри.

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Штрафувати будуть наші військові

За правилами ПДР воєнного стану, кожен ворог на місці встановлення знаку повинен Негайно здаватися в полон українських військових. Альтернативою для учасників загарбницького дорожнього руху може бути лише одна штрафна санкція – смерть від рук наших захисників.

Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах,
– наголосили в Укравтодорі.

Наразі невідомо, скільки таких знаків виготовили. Проте на фото видно, що їх уже достатньо для посилення деморалізації ворогів на кількох напрямках.

Встановлюють знаки для путінських псів
Встановлення дорожнього знаку для окупантів / Фото Укравтодору

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Читайте текст допису із фейсбуку Укравтодору:

Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху
Перед вами – новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть".
Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах.
#stoprussia