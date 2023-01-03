Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона отметил, что оккупанты начинают вести себя не адекватно после информации о подрывах складов с боекомплектами, казарм с военными.

Внимание Огневой контроль над трассой Сватово – Кременная уже за ВСУ, – Гайдай

От этого им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что военные под хмельком стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину расстрелять, потому что им кажется, что это якобы руководство украинских военных,

– рассказал Сергей Гайдай.

Оккупанты вывозят молодых парней

Гайдай отметил, что россияне также сажают в тюрьмы молодых ребят, которые отказываются воевать. Известно, что из каждого населённого пункта россияне вывезли десятки мирных жителей.

У нас есть информация о том, что молодых ребят просто хватают, и если они не хотят уходить на фронт, вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам. Есть информация, что по 10 – 15 гражданских из той или иной деревни забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ. Это все говорит о том, что они на пике нервного срыва,

– добавил глава ОВА.

Обратите внимание! Вчера во временно оккупированном Сватовом Луганской области разразился склад с боекомплектом российских захватчиков.

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