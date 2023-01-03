Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти починають поводити себе не адекватно після інформації про підриви складів з боєкомплектами, казарм з військовими.

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Від цього їм зриває дах. Починаються достатньо жорсткі дії з їхнього боку. У нас є інформація про те, що військові напідпитку стріляють у цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що це нібито посібник українських військових,

– розповів Сергій Гайдай.

Окупанти вивозять молодих хлопців

Гайдай відзначив, що росіяни також саджають до в'язниць молодих хлопців, які відмовляються воювати. Відомо, що з кожного населеного пункту росіяни вивезли десятки мирних жителів.

У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і якщо вони не хочуть іти на фронт, вивозять в Луганськ і там саджають по тюрмах. Є інформація, що по 10 – 15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозить, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ. Це все говорить про те, що вони на піку нервового зриву,

– додав очільник ОВА.

Зверніть увагу! Вчора у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області вибухнув склад із боєкомплектом російських загарбників.

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