О ситуации в Николаевской области в сети продолжает информировать глава областной военной администрации Виталий Ким. Он похвастался очередной победой украинских защитников.

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Россиян выгнали из Кинбурна

Из Кинбурна прогнали (россиян – 24 канал), остались запчасти,

– написал Ким.

Он добавил, что в результате вражеской атаки исчезло электропитание. Пока работают над тем, чтобы восстановить доступ местного населения к интернету.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА рассказал, что враг вел хаотические обстрелы по больницам и интернату – попал в котельню. По предварительной информации, жертв нет, но 2 человека получили ранения.

Кроме того, по его словам, россияне меняют тактику – теперь захватчики стреляют по городу и убегают . Они размещаются в окрестных селах и квартируются там в школах и домах. Поэтому украинские военные не могут открывать по ним огонь.