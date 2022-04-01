Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки оккупнаты наносили артиллерийские, минометные и танковые обстрелы.
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Российские военные вели обстрелы по районам:
- Салтовки;
- Пятихатки;
- Алексеевки;
- ХТЗ;
- Холодная Гора;
- Кулиничи;
- Большая Даниловка;
- Дергачи.
Всего, по информации Синегуба, зафиксировали около 46 ударов.
Также было зафиксировано около 170 обстрелов противником из "Града" и один ракетный удар в центральную часть города.
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