Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки оккупнаты наносили артиллерийские, минометные и танковые обстрелы.

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Российские военные вели обстрелы по районам:

  • Салтовки;
  • Пятихатки;
  • Алексеевки;
  • ХТЗ;
  • Холодная Гора;
  • Кулиничи;
  • Большая Даниловка;
  • Дергачи.

Всего, по информации Синегуба, зафиксировали около 46 ударов.

Также было зафиксировано около 170 обстрелов противником из "Града" и один ракетный удар в центральную часть города.

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