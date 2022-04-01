Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти завдавали артилерійські, мінометні й танкові обстріли.

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Російські військові вели обстріли по районах:

  • Салтівки;
  • П'ятихатки;
  • Олексіївки;
  • ХТЗ;
  • Холодна Гора;
  • Кулінічі;
  • Велика Данилівка;
  • Дергачі.

Всього, за інформацією Синєгубов, зафіксували близько 46 ударів.

Також було зафіксовано близько 170 обстрілів противником з "Граду" та один ракетний удар у центральну частину міста.

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