Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти завдавали артилерійські, мінометні й танкові обстріли.

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Російські військові вели обстріли по районах:

Салтівки;

П'ятихатки;

Олексіївки;

ХТЗ;

Холодна Гора;

Кулінічі;

Велика Данилівка;

Дергачі.

Всього, за інформацією Синєгубов, зафіксували близько 46 ударів.

Також було зафіксовано близько 170 обстрілів противником з "Граду" та один ракетний удар у центральну частину міста.

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