У политзаключенного есть хронические заболевания

В карцер Захтея поместили якобы из-за "нарушения режима". Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног,

– подчеркнула Денисова.

Такие действия администрации колонии противоречат международным нормам.

Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить надлежащие условия содержания украинца, оказать ему необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.

Что известно про Андрея Захтея

В августе 2016 года мужчину задержали на территории временно оккупированного Крыма.

Вместе с Захтеем задержали Евгения Панова. Обоих украинцев обвинили в якобы подготовке терактов в Крыму. Некоторое время мужчин удерживали в московском СИЗО "Лефортово", а затем вернули в Крым.

Через полтора года оккупационный суд полуострова приговорил Андрея к 6,5 годам лишения свободы.

Захтей рассказывал адвокатам, что после задержания его жестоко пытали током.

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Украинский политзаключенный Андрей Захтей 2 месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму, якобы за нарушение режима.

Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног.

Указанные действия со стороны администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, оказать необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.

Андрей Захтей был задержан на временно оккупированном полуострове в августе 2016 года. Через полтора года подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил Андрея к 6,5 годам лишения свободы по безосновательным обвинениям в "подготовке диверсии с использованием оружия".

На протяжении этих лет жена Андрея в одиночку воспитывает дочь Александру, которой сегодня исполняется 6 лет.

Тем не менее свой День рождения девочка встречает снова без папы.