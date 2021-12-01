Во время этапирования из оккупированного Крыма Ивана перевезли в печально известное пытками СИЗО-1 города Саратова. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

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Яцкина провоцируют тюремщики

Денисова подчеркнула, что российские тюремщики систематически совершают провокации в отношении Яцкина.

В частности, из-за того, что он не разрешил обид в адрес украинской нации и Украины, у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду. Заметим, что вода в камере не подходит для потребления.

Здоровье политзаключенного ухудшается

Омбудсмен отметила, что состояние здоровья Ивана тоже игнорируют. Он страдает хроническим заболеванием ног, а воспаление сосудов привело к образованию гноящихся трофических язв.

Медицинскую помощь ему не оказывают.

Голодание может иметь роковые последствия

По словам Денисовой, голодание в таком состоянии может привести к худшему. Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Денсиова снова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания.

Что известно о деле Яцкина

Яцкина задержали 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму по подозрению в якобы государственной измене.

Российские следователи утверждают, что он якобы передавал Службе безопасности сведения, составляющие государственную тайну России.

Еще в сентябре 2021 года здоровье украинца ухудшилось, поэтому для него требовали медицинскую помощь.

Текст поста Людмилы Денисовой:

Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку!

Как сообщил его адвокат Николай Полозов, во время этапирования из временно оккупированного Крыма для отбывания наказания в РФ, Ивана перевезли в печально известное пытками СИЗО-1 города Саратова.

Со стороны российских тюремщиков по отношению к Ивану Яцкину систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления.

Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, который страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему.

Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статье 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.