Під час етапування із окупованого Криму Івана перевезли в сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.

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Яцкіна провокують тюремники

Денісова наголосила, що російські тюремники систематично здійснюють провокації стосовно Яцкіна.

Зокрема, через те, що він не дозволив образ на адресу української нації та України, у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду. Зауважимо, що вода в камері не придатна для споживання.

Здоров'я політв'язня погіршується

Омбудсменка зауважила, що стан здоров'я Івана теж ігнорують. Він страждає на хронічне захворювання ніг, а запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, які гнояться.

Медичну допомогу йому не надають.

Голодування може мати фатальні наслідки

За словами Денісової, голодування у такому стані може призвести до найгіршого. Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Денсіова вкотре звернулась до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови тримання.

Що відомо про справу Яцкіна

Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму за підозрою в нібито державній зраді.

Російські слідчі стверджують, що він начебто передавав Службі безпеки відомості, які становлять державну таємницю Росії.

Ще у вересні 2021 року здоров'я українця погіршилось, тож для нього вимагали медичної допомоги.

Текст поста Людмили Денісової:

Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування!

Як повідомив його адвокат Микола Полозов, під час етапування із тимчасово окупованого Криму для відбування покарання в РФ, Івана перевезли в сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова.

З боку російських тюремників стосовно Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.

Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування у такому стані може призвести до найгіршого.

Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів.