Российские оккупанты уже третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского бойца. Он до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.

Об этом информирует штаб ООС на своей странице в фейсбук.

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Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего!!!

– говорится в сообщении.

УСЦКК во время очередных переговоров с боевиками через наблюдателей ОБСЕ снова не смогли договориться о поиске и эвакуации раненого украинского защитника. В штабе ООС отмечают: враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия.

Обратите внимание! В УСЦКК настаивают на проведении самостоятельного поиска бойца представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут 8 человек, совместно с саперами и медиком. Они будут без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Украинская сторона призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение этого вопроса и подчеркивает: эти факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационных властей есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы.

Заметим, что, по информации СМИ, пророссийские боевики 17 июля заявили, что якобы самостоятельно нашли тело погибшего военного медика Николая Илина.