Російські окупанти вже третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського бійця. Він досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

Про це інформує штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця!!!

– мовиться у дописі.

УСЦКК під час чергових перемовин з бойовиками через спостерігачів ОБСЄ знову не змогли домовитися про пошук та евакуації пораненого українського захисника. У штабі ООС наголошують: ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи.

Зверніть увагу! В УСЦКК наполягають на проведені самостійного пошуку бійця представниками української пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть 8 осіб, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбиваючі жилети.

Українська сторона закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення цього питання та наголошує: ці факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є не що інше, як небажання визнавати міжнародно прийняті правові норми і принципи.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, проросійські бойовики 17 липня заявили, що нібито самостійно знайшли тіло загиблого військового медика Миколи Іліна.