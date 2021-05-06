Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливают позиции украинских военных. В течение суток 5 мая таких нарушений зафиксировали 19.

Вследствие обстрелов пострадали 2 украинских военных. Защитников пришлось экстренно эвакуировать в больницы.

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Что известно о пострадавших

Одного воина оккупанты ранили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Где именно – в ВСУ не уточнили. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ВСУ открыли огонь на вражескую атаку. На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Касательно другого раненого – информации о месте, где его травмировали, сейчас нет. В штабе ООС отмечают: состояние здоровья пострадавшего также удовлетворительное.

Где оккупанты стреляли за прошедшие сутки

Вблизи Водяного 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82 калибров и гранатометов.

С минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел Южного.

Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82 калибра, а у Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Майорска враг дважды открывал огонь из минометов 82 калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде Песков и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Важно! Оккупанты систематически нарушают режим тишины, из-за чего погибают украинские военные. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 38 украинских защитников.