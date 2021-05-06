Оккупанты ранили 2 военных на Донбассе
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливают позиции украинских военных. В течение суток 5 мая таких нарушений зафиксировали 19.
Источник:фейсбук Операции объединенных сил
Вследствие обстрелов пострадали 2 украинских военных. Защитников пришлось экстренно эвакуировать в больницы.
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Что известно о пострадавших
Одного воина оккупанты ранили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Где именно – в ВСУ не уточнили. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
В ВСУ открыли огонь на вражескую атаку. На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Касательно другого раненого – информации о месте, где его травмировали, сейчас нет. В штабе ООС отмечают: состояние здоровья пострадавшего также удовлетворительное.
Где оккупанты стреляли за прошедшие сутки
- Вблизи Водяного 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82 калибров и гранатометов.
- С минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел Южного.
- Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82 калибра, а у Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Майорска враг дважды открывал огонь из минометов 82 калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
- Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.
- Возле Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
- В пригороде Песков и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем.
На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
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