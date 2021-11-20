Как говорится в отчете ОБСЕ, военная техника была размещена вне выделенных мест хранения.

Важно Из-за угроз оккупантов ОБСЕ не смогла оценить обстрел Старомихайловки

На этот раз СММ ОБСЕ зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области, из которых:

6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Круглик;

еще 3 танка боевики разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности, а именно:

1 зенитную установку;

1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района населенного пункта Новогригорьевка.

Оккупанты стягивают технику на Донбасс

Ранее международные наблюдатели уже фиксировали скопление техники оккупантов на Донбассе. К примеру:

17 ноября международные наблюдатели зафиксировали 30 танков и гаубицу оккупантов возле населенного пункта Покровка Донецкой области. Вся техника расположена за линией отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

А ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбасса. Говорилось о танках, "Градах", минометах, гаубицах и пушках, которые оккупанты разместили в Луганской и Донецкой области.

Заметим, что украинская разведка сообщила об обострении на украинско-российской границе этой зимой. Накопления российской техники ожидают в январе следующего года.