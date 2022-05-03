Российские захватчики продолжают свои попытки наступления на Юге и Востоке нашего государства. Они обстреливают позиции наших защитников. Кроме того, оккупанты также атакуют "Азовсталь".

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Ситуация на Востоке

Согласно информации Генштаба, на Донецком и Таврийском направлениях группировки россиян силами отдельных подразделений идут в наступление по всей линии столкновения. Оккупанты наносят авиационные удары и обстреливают позиции наших войск из артиллерии.

Россияне сосредоточивают основные силы для наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Рубежного, Попасной и развития наступления на Лиман, Сиверск и Славянск.

Для логистического обеспечения оккупанты организовали склады боеприпасов и топлива и даже организовали пункт ремонта техники.

На отдельных участках фронта оккупанты начали оборудование второй линии обороны.

Ситуация на "Азовстали"

В Мариуполе россияне продолжают блокировку наших защитников на территории завода "Азовсталь". Кроме того, захватчики с помощью танков и артиллерии атакуют завод.

Важно! Утром 3 мая стало известно о том, что оккупанты начали штурм "Азовстали". Днем это подтвердил и полк "Азов", бойцы которого там сейчас находятся. В результате мощных ночных обстрелов погибли 2 гражданских женщины, еще 10 получили ранения.

Что происходит на Юге

На Южнобужском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение. Кроме того, они атакуют позиции наших военных.

В Приднестровском направлении ситуация остается сложной, поскольку российские войска в псевдореспублике на территории Молдовы находятся в полной боевой готовности. Кроме того, в квазиреспублике готовят эвакуацию семей офицеров оперативных войск.

Справка. 25 – 26 апреля в Приднестровье раздались взрывы. Это вызвало обострение в регионе, из-за чего президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза страны. Главы квазиобразования уже якобы нашли "украинский след" во взрывах, однако украинская разведка и Генштаб предостерегают – это провокации. Кроме того, была угроза масштабных провокаций 1 и 2 мая, но сейчас сохраняется возможность нанесения Россией ракетного удара по Приднестровью для обвинения Украины и привлечения непризнанной республики в войну с Украиной.

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