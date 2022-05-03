Российские захватчики продолжают свои попытки наступления на Юге и Востоке нашего государства. Они обстреливают позиции наших защитников. Кроме того, оккупанты также атакуют "Азовсталь".
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Ситуация на Востоке
Согласно информации Генштаба, на Донецком и Таврийском направлениях группировки россиян силами отдельных подразделений идут в наступление по всей линии столкновения. Оккупанты наносят авиационные удары и обстреливают позиции наших войск из артиллерии.
Россияне сосредоточивают основные силы для наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Рубежного, Попасной и развития наступления на Лиман, Сиверск и Славянск.
Для логистического обеспечения оккупанты организовали склады боеприпасов и топлива и даже организовали пункт ремонта техники.
На отдельных участках фронта оккупанты начали оборудование второй линии обороны.
Ситуация на "Азовстали"
В Мариуполе россияне продолжают блокировку наших защитников на территории завода "Азовсталь". Кроме того, захватчики с помощью танков и артиллерии атакуют завод.
Что происходит на Юге
На Южнобужском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение. Кроме того, они атакуют позиции наших военных.
В Приднестровском направлении ситуация остается сложной, поскольку российские войска в псевдореспублике на территории Молдовы находятся в полной боевой готовности. Кроме того, в квазиреспублике готовят эвакуацию семей офицеров оперативных войск.
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