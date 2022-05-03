Російські загарбники продовжують свої спроби наступу на Півдні та Сході нашої держави. Вони обстрілюють позиції наших захисників. Крім того, окупанти також атакують "Азовсталь".

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Ситуація на Сході

Згідно з інформацією Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках угруповання росіян, силами окремих підрозділів ідуть у наступ по всій лінії зіткнення. Окупанти завдають авіаційних ударів та обстрілюють позиції наших військ з артилерії.

Росіяни зосереджують основні сили для наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Рубіжного, Попасної та розвитку наступу на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

Для логістичного забезпечення окупанти організували склади боєприпасів та палива й навіть організували пункт ремонту техніки.

На окремих ділянках фронту окупанти почали обладнання другої лінії оборони.

Ситуація на "Азовсталі"

У Маріуполі росіяни продовжують блокування наших захисників на території заводу "Азовсталь". Крім того, загарбники за допомогою танків та артилерії атакують завод.

Важливо! Уранці 3 травня стало відомо про те, що окупанти почали штурм "Азовсталі". Удень це підтвердив і полк "Азов", бійці якого там зараз перебувають. Унаслідок потужних нічних обстрілів загинули 2 цивільні жінки, ще 10 зазнали поранень.

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються покращити своє тактичне становище. Крім того, вони атакують позиції наших військових.

На Придністровському напрямку ситуація залишається складною, оскільки російські війська у псевдореспубліці на території Молдови перебувають у повній бойовій готовності. Крім того, у квазіреспубліці готують евакуацію родин офіцерів оперативних військ.

Довідка. Протягом 25 – 26 квітня у Придністров'ї пролунали вибухи. Це викликало загострення в регіоні, через що президентка Молдови Майя Санду скликала засідання Радбезу країни. Ватажки квазіутворення уже нібито знайшли "український слід" у вибухах, однак українська розвідка та Генштаб застерігають – це провокації. Крім того, була загроза масштабних провокацій 1 та 2 травня, але зараз зберігається можливість нанесення Росією ракетного удару по Придністров'ю для звинувачення України та залучення невизнаної республіки до війни з Україною.

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