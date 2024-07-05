Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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На Киевщине работает ПВО

Поздно вечером 4 июля Россия запустила в сторону Украины "Шахеды". Уже в 00:40 5 июля в воздушном пространстве Киевской области был зафиксирован ударный БпЛА.

В Киевской ОВА сообщили, что силы ПВО работают по вражеским целям.

Там попросили находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

24 Канал призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые запускают российские захватчики.