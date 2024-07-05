Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
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На Київщині працює ППО
Пізно ввечері 4 липня Росія запустила в бік України "Шахеди". Вже о 00:40 у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударний БпЛА.
В Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.
Там попрохали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться в повідомленні.