Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Дивіться також Окупанти вкотре запустили "Шахеди": в яких областях України загроза ворожого удару

На Київщині працює ППО

Пізно ввечері 4 липня Росія запустила в бік України "Шахеди". Вже о 00:40 у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударний БпЛА.

В Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

Там попрохали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться в повідомленні.

24 Канал закликає жителів Київської області перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які запускають російські загарбники.