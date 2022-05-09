Павел Кириленко отметил, что 9 мая 2022 года российскими обстрелами были ранены 6 мирных жителей Донбасса.
Важно Мы победили нацизм – победим и рашизм, – Залужный
"Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, которые погибли в Ямполе за период с 23 по 28 апреля", – добавил Павел Кириленко.
Последствия обстрелов / Фото Павел Кириленко
Также он рассказал, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Расследование
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что осуществляется досудебное расследование по 8 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Известно, что с 6 по 9 мая 2022 года российские военные обстреляли следующие места Донецкой области:
- г. Бахмут,
- с. Дроновка,
- с. Владимировка,
- г. Зализное,
- пгт Нью-Йорк,
- пгт Северное
- г. Торецк Бахмутского района.
В результате были разрушены жилые дома. В одном из них из-за попадания снаряда погибли мужчина и женщина, пенсионерка получила смертельное ранение, а двое мужчин попали в больницу.
Кроме того, получили повреждения электрическая подстанция, хозяйственные сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия и диспансерное отделение Областного клинического противотуберкулезного отделения.
Последние новости из Донецкой области
- Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Донбассе Их главная цель – завладеть Рубежным и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления.
- За минувшие сутки, 8 мая, авиация оккупантов нанесла 48 ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях. Активнее всего враг атаковал Донецкое и Слобожанское направления.
- На Мариупольском направлении 8 мая снизилась интенсивность боевых действий. Однако полностью бои с врагом там не прекратились.
- Абсолютно вся территория Донецкой области находится под атаками российских оккупантов. Сейчас "горячо" везде.
- Враг продолжает уничтожать населенные пункты Донецкой области. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе. В результате удара вспыхнул пожар. Под завалами спасатели обнаружили погибших и раненых.
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