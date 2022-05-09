Павел Кириленко отметил, что 9 мая 2022 года российскими обстрелами были ранены 6 мирных жителей Донбасса.

Важно Мы победили нацизм – победим и рашизм, – Залужный

"Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, которые погибли в Ямполе за период с 23 по 28 апреля", – добавил Павел Кириленко.


Последствия обстрелов / Фото Павел Кириленко

Также он рассказал, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Расследование

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что осуществляется досудебное расследование по 8 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Известно, что с 6 по 9 мая 2022 года российские военные обстреляли следующие места Донецкой области:

  • г. Бахмут,
  • с. Дроновка,
  • с. Владимировка,
  • г. Зализное,
  • пгт Нью-Йорк,
  • пгт Северное
  • г. Торецк Бахмутского района.

В результате были разрушены жилые дома. В одном из них из-за попадания снаряда погибли мужчина и женщина, пенсионерка получила смертельное ранение, а двое мужчин попали в больницу.

Кроме того, получили повреждения электрическая подстанция, хозяйственные сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия и диспансерное отделение Областного клинического противотуберкулезного отделения.

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