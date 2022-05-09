Павло Кириленко зазначив, що 9 травня 2022 року російськими обстрілами було поранено 6 мирних мешканців Донеччини.
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"Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня", – додав Павло Кириленко.
Наслідки обстрілів / Фото Павло Кириленко
Також він розповів, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Розслідування
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що здійснюється досудове розслідування у 8 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Відомо, що з 6 по 9 травня 2022 року російські військові обстріляли такі місця Донецької області:
- м. Бахмут,
- с. Дронівка,
- с. Володимирівка,
- м. Залізне,
- смт Нью-Йорк,
- смт Північне
- м.Торецька Бахмутського району.
У результаті були зруйновані житлові будинки. В одному з них через влучання снаряду загинули чоловік та жінка, пенсіонерка отримала смертельне поранення, а двоє чоловіків потрапили до лікарні.
Крім того, зазнали пошкоджень електрична підстанція, господарські споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства та диспансерного відділення Обласного клінічного протитуберкульозного відділення.
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