Павло Кириленко зазначив, що 9 травня 2022 року російськими обстрілами було поранено 6 мирних мешканців Донеччини.

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"Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня", – додав Павло Кириленко.



Наслідки обстрілів / Фото Павло Кириленко​

Також він розповів, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Розслідування

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що здійснюється досудове розслідування у 8 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Відомо, що з 6 по 9 травня 2022 року російські військові обстріляли такі місця Донецької області:

м. Бахмут,

с. Дронівка,

с. Володимирівка,

м. Залізне,

смт Нью-Йорк,

смт Північне

м.Торецька Бахмутського району.

У результаті були зруйновані житлові будинки. В одному з них через влучання снаряду загинули чоловік та жінка, пенсіонерка отримала смертельне поранення, а двоє чоловіків потрапили до лікарні.

Крім того, зазнали пошкоджень електрична підстанція, господарські споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства та диспансерного відділення Обласного клінічного протитуберкульозного відділення.

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