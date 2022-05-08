Про це стало з оперативного зведення генштабу ЗСУ станом на 18 годину цього дня. Там наголосили, що триває вже 74 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Чого хоче досягнути російська армія

У зведенні також зазначили, що на росіяни не зупиняють наступ у Східній операційній зоні. Вони намагаються здобути повний контроль над територією трьох областей:

Донецької;

Луганської;

Херсонської.

Наразі ворог хоче зробити все, щоб утримати сухопутний коридор між цими територіями та окупованим Кримом. Проте наші захисники дають гідну відповідь на атаки російської армії.

Атаки "Азовсталі" не припиняються

Разом із цим, росіяни продовжують намагатися захопити територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Тільки за попередню ніч було понад 25 вильотів ворожої авіації.

Окрім цього, по території працює артилерія, танки, міномети, піхота і снайпери. Війська Росії вже підібралися до українських захисників майже впритул. Тому запеклі бої тривають без зупину.