Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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Експерта дуже дивує позиція ООН. "Так, генсек Геттеріуш доклав зусиль і ми провели часткову евакуацію. Але цифри різняться – ООН каже, що евакуйовано 500 осіб з "Азовсталі", а Україні підтверджує лише 150 осіб", – каже він.

На сьогодні це єдиний механізм, який працює для евакуації людей. Те, що Путін не погодиться на будь-які інші механізми, ми вже переконалися всією Україною. Тому треба знову звертатися, щоб ООН сприяла подальній евакуації людей з "Азовсталі",

– вважає Жданов.

Він каже, що разом з цивільними треба вимагати евакуації поранених військових, бо вони вже підпадають під захист міжнародної конвенції, оскільки не можуть захищатися.

"За самих військових у Маріуполі говорити важко, бо для цього треба мати якесь підґрунтя, щоб зацікавити Росію в такому обміні", – додав експерт.

Жданов не думає, що після 9 травня це буде легше зробити. За його словами, Путін до Дня перемоги може використати Маріполь як те, що він досягнув хоч якусь перемогу.

Я навіть припускаю, що на "Азовсталі" буде йти бій, а вони будуть глушити звуки пострілів і демонструватимуть "парад" на центральних вулицях Маріуполя, що "вони його звільнили",

– заявив він.

Експерт запевнив, що після 9 травня Путіну стане взагалі байдуже доля і цивільних, і військових. "Росіяни будуть вважати це місто повністю "звільнене від ЗСУ" і забудуть за нього, а Путін буде творити там все, що заманеться", – переконаний Жданов.

Олег Жданов про ситуацію в Маріуполі та пожежу на російському фрегаті: відео



Що відомо про штурм "Азовсталі": останні новини

Українські військові та цивільні переховуються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі". Окупанти майже вщент знищили Маріуполь, де від їхніх рук вже загинуло понад 22 тисячі людей.

У середу, 4 травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу. Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку. В Офісі Президента заявили, що окупантів вибили з "Азовсталі". Водночас в полку "Азов" повідомили, що росіяни залишаються на території заводу.

У Генштабі ЗСУ 6 травня повідомили, що Росія поновила штурм "Азовсталі". Окупанти хочуть взяти під контроль територію заводу, для чого інтенсивно використовують авіацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація на "Азовсталі" – критична. Російські війська ворога намагаються атакувати "Азовсталь" без упину, проте українські захисники відбивають спроби росіян.

До слова, вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Він наголосив, що два попередні коридори були успішними – з Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Відео до теми – штурм "Азовсталі" триває