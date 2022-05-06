Росіяни намагаються зайти на територію

Про ситуацію на металургійному комбінаті в Маріуполь розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ситуація на "Азовсталі" – критична.

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Глава українського уряду розповів, що війська ворога намагаються атакувати "Азовсталь" без упину. За словами Шмигаля, українські захисники відбивають спроби росіян.

Російські війська бомблять "Азовсталь" і намагаються атакувати без упину. І вчора, і сьогодні вночі були спроби росіян зайти на територію. Наші військові героїчно відбивають всі їхні спроби. Спротив іде до останнього патрону, до останніх сил,

– розповів прем'єр.

Росіяни вбили трьох жінок

Шмигаль розповів, що на заводі залишається велика кількість поранених людей та цивільних. Він повідомив, що від рук росіян загинули три молоді жінки.

Також він наголосив, що уряд і президент ведуть переговори з ООН про створення ще одного гуманітарного коридору для евакуації людей з "Азовсталі".

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Українські військові та цивільні переховуються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі". Окупанти майже вщент знищили Маріуполь, де від їх рук вже загинуло близько 22 тисяч людей.

Тільки 1-го травня російські окупанти нарешті дозволили здійснити евакуацію мирних людей, які перебували на "Азовсталі" понад 2 місяці. За попередніми даними, із заводу вдалося евакуювати понад 500 людей.

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Однак поранені українські військові продовжують залишатися на "Азовсталі". У середу, 4-го травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу.

Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку. У Офісі Президента заявили, що окупантів вибили з "Азовсталі". Проте в полку "Азов" повідомили, що росіяни залишаються на території заводу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія поновила штурм "Азовсталі".

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