Об этом около 00:10 11 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера,

– говорится в сообщении.

"К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, которые сформированы за счет российских резервистов", – добавили в Генштабе ВСУ.

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