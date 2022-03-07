Обстрел промышленной зоны Харькова произошел в первой половине дня 7 марта. Полиция получила сообщение с ГП "Завод имени В.А. Малышева" о том, что территория предприятия потерпела артиллерийский удар.

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В результате обстрела был разрушен и поврежден забор предприятия и здание весовой. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Последствия обстрела завода имени Малышева в Харькове / Фото полиции Харьковской области

Сотрудники следственных подразделений тщательно документируют все преступления, совершенные российскими военными против украинского мирного народа. Виновные в массовых убийствах людей и разрушении объектов промышленности и обеспечения жизнедеятельности города будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим украинским законодательством.

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