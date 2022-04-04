Соответствующую информацию 4 апреля обнародовала Национальная полиция. По их данным, пострадавших доставили в местные больницы.

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Обстрел Харькова: сколько пострадавших



Оккупанты били по жилым районам Харькова: четыре человека погибли / Фото Национальная полиция

В результате обстрела российскими оккупантами в Харькове четверо погибших. Еще 30 гражданских пострадали.

Среди пострадавших трое детей – 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницу Харькова.

Все пострадавшие и погибшие не имеют отношения к военным,

– отметили в Нацполиции.

Они добавили, что оперативно прибыли на место преступления и задокументировали последствия вражеских обстрелов.



В результате атаки россиян еще четыре человека погибли / Фото Национальная полиция

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко призвал харьковчан, жителей области не выходить на улицы во время обстрелов.

Оставайтесь в укрытиях, обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны, – подчеркнул глава главки полиции. – Они знают, что убивают мирных жителей и разрушают наши дома. Берегите себя и своих близких!



Последствия атаки россиян / Фото Национальная полиция