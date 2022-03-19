Об этом 19 марта, после 23-го дня полномасштабной войны, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметили, что россияне обстреливают артиллерией гражданские кварталы Чернигова.

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"Для ведения разведки и корректировки огня активно применяются беспилотные летательные аппараты", – добавили в Генштабе.

Усиливают наступление

Также почти не изменился характер действий рашистов на Слобожанском направлении. Оккупанты пытаются заблокировать Сумы и Харьков. Кроме этого, они стремятся возобновить наступление в направлении Покровска.

Оккупанты усилили группировку на средства введения с территории России двух подразделений из состава шестой общевойсковой армии и первой танковой армии западного военного округа,

– написали в ВСУ.

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